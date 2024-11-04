Санду после победы на выборах заявила о "беспрецедентной атаке" на Молдову

Президент Молдовы Майя Санду, которая переизбралась на второй срок, прокомментировала свою победу во втором туре президентских выборов.

Санду выступила с заявлением в своем избирательном штабе, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что Молдова смогла показать свою волю и доказала, что объединившись, "мы можем победить тех, кто хотел нас унизить".

"Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане выиграли", – заявила президент.

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Она также обратилась к избирателям на русском языке, отметив, что услышала голос тех, кто поддержал ее, и тех, кто проголосовал за ее соперника, кандидата от пророссийской Партии социалистов Александра Стояногло. Санду обязалась быть президентом для всех.

"В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества", – сказала Санду на русском языке.

Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над Стояногло.

Она победила в основном благодаря мощной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей победил бы Стояногло.

В день выборов 3 ноября у Санду обвинили РФ в массированном вмешательстве во второй тур.