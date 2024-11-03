У президентки Молдови звинуватили РФ в масованому втручанні у другий тур виборів

Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю.

Про це заявив радник з національної безпеки чинної президентки Маї Санду Станіслав Секрієру у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Секрієру повідомив, що молдовська влада спостерігає "масоване втручання Росії" у виборчий процес. За його словами, йдеться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.

Влада, зазначив Секрієру, перебуває у стані підвищеної готовності.

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Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.

Секрієру опублікував чергу з автомобілів, які перетинають міст через річку Дністер з придністровського міста Рибниця до міста Резина на правобережжі Дністра. Він нагадав, що влада Російської Федерації несе відповідальність за те, що відбувається в Придністровському регіоні Молдови, що підтверджено кількома рішеннями ЄСПЛ.

Here is a queue of cars crossing the Nistru river bridge from Rîbnița (left bank) to Rezina (right bank). pic.twitter.com/4m5BKfwfTu – Stanislav Secrieru (@StasSecrieru) November 3, 2024

Також, за словами радника Санду, спостерігається організоване транспортування виборців з Росії. Автобуси та великі чартерні рейси доставляють виборців на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську, про що повідомляють російські пропагандистські канали.

Секрієру оприлюднив відео з чартерного рейсу, спочатку опубліковане російським "Спутником", на якому видно літак, повний власників молдовських паспортів. "Літак, схоже, може перевозити від 260 до 400 виборців – явне свідчення широкомасштабного, організованого перевезення виборців", – зазначив радник.

Here’s a video of a charter flight, originally posted by Russia’s @SputnikInt, showing an aircraft full of Moldovan passport-holders. The plane appears capable of carrying anywhere from 260 to 400 voters–clear evidence of large-scale, organised voter transportation. pic.twitter.com/7v4XZFgvy6 – Stanislav Secrieru (@StasSecrieru) November 3, 2024

Агентство з кібербезпеки Молдови повідомило, що сайт Центральної виборчої комісії для навчання виборців тимчасово не працював у неділю вранці через DDoS-атаку. Оперативні дії відновили доступ до сайті і цілісність даних не була порушена.

"Вживаються додаткові заходи для забезпечення безперебійного проведення виборчого процесу", – зазначив радник.

Раніше повідомлялося, що поліція Молдови у день проведення другого туру виборів президента зафіксувала організоване транспортування виборців до виборчих дільниць.

Крім того, на дільницях, де голосують мешканці Придністров’я, вибори проходять з високою активністю – там фіксують черги. Частина виборців, коментуючи свої мотиви приїзду на голосування, цитують слоган кандидата від проросійської Партії соціалістів Александра Стояногло, і кажуть, що голосують "за справедливість".