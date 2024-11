У президентки Молдови звинуватили РФ в масованому втручанні у другий тур виборів

Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю.

Про це заявив радник з національної безпеки чинної президентки Маї Санду Станіслав Секрієру у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Секрієру повідомив, що молдовська влада спостерігає "масоване втручання Росії" у виборчий процес. За його словами, йдеться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.

Влада, зазначив Секрієру, перебуває у стані підвищеної готовності.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.

Секрієру опублікував чергу з автомобілів, які перетинають міст через річку Дністер з придністровського міста Рибниця до міста Резина на правобережжі Дністра. Він нагадав, що влада Російської Федерації несе відповідальність за те, що відбувається в Придністровському регіоні Молдови, що підтверджено кількома рішеннями ЄСПЛ.

Також, за словами радника Санду, спостерігається організоване транспортування виборців з Росії. Автобуси та великі чартерні рейси доставляють виборців на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську, про що повідомляють російські пропагандистські канали.

Секрієру оприлюднив відео з чартерного рейсу, спочатку опубліковане російським "Спутником", на якому видно літак, повний власників молдовських паспортів. "Літак, схоже, може перевозити від 260 до 400 виборців – явне свідчення широкомасштабного, організованого перевезення виборців", – зазначив радник.

