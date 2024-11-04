Рютте и Шольц встретятся в Берлине в понедельник
В понедельник, 4 ноября, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершит визит в Берлин, где, в частности, встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом сообщили на официальной странице НАТО, передает "Европейская правда".
Как отмечается, Рютте встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Шольцом, министром обороны Борисом Писториусом и министром финансов Кристианом Линднером.
По словам представителя немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, которого цитирует DW, Шольц и Рютте обгорят политику безопасности в евроатлантическом регионе.
Как передало издание, особое беспокойство в странах НАТО сейчас вызывает недавнее присоединение северокорейских солдат к российским войскам, которые воюют в Украине.
Напомним, 28 октября Рютте заявил, что по последней доступной информации может подтвердить, что военные Северной Кореи уже задействованы в Курской области РФ.
Недавно в США заявили, что на Курщине находятся уже около 8000 северокорейских военных, которые в ближайшие дни могут быть привлечены к активным боевым действиям.
Разведка Эстонии констатировали, что участие северокорейских подразделений на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.