Рютте и Шольц встретятся в Берлине в понедельник

В понедельник, 4 ноября, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершит визит в Берлин, где, в частности, встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщили на официальной странице НАТО, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Рютте встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, Шольцом, министром обороны Борисом Писториусом и министром финансов Кристианом Линднером.

По словам представителя немецкого правительства Штеффена Гебештрайта, которого цитирует DW, Шольц и Рютте обгорят политику безопасности в евроатлантическом регионе.

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Как передало издание, особое беспокойство в странах НАТО сейчас вызывает недавнее присоединение северокорейских солдат к российским войскам, которые воюют в Украине.

Напомним, 28 октября Рютте заявил, что по последней доступной информации может подтвердить, что военные Северной Кореи уже задействованы в Курской области РФ.

Недавно в США заявили, что на Курщине находятся уже около 8000 северокорейских военных, которые в ближайшие дни могут быть привлечены к активным боевым действиям.

Разведка Эстонии констатировали, что участие северокорейских подразделений на украинском фронте пока не принесет особых изменений, и они, вероятно, понесут большие потери.