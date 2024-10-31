В США говорят о 8000 военных Северной Кореи в Курской области

Заместитель посла США при ООН Роберт Вуд во время заседания Совета безопасности в четверг, 31 октября, заявил о пребывании около восьми тысяч военных Северной Кореи на территории Курской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Во время своего выступления на заседании Совбеза, посвященном вопросам "международного мира и безопасности", американский представитель попросил дополнительное время для озвучивания новой информации.

"Мы только что получили информацию, что сейчас в Курской области находятся около 8000 солдат КНДР. И у меня есть очень уважительный вопрос к моему российскому коллеге: Россия все еще утверждает, что в России нет войск КНДР? Это мой единственный вопрос и последнее замечание", – добавил Вуд.

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Российский представитель на заседании Совета безопасности не ответил на этот комментарий, после чего его закрыли.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге подтвердил информацию о 8000 северокорейских военных.

"Мы еще не наблюдали участия этих войск в боевых действиях против украинских сил, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", – добавил Блинкен.

По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.

Только накануне в Пентагоне говорили, что лишь часть из военных КНДР, отправленных в РФ, уже присутствует на Курщине.