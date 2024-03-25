ЕС расследует возможное нарушение Apple, Google и Meta нового цифрового закона

Регуляторные органы Евросоюза начали расследование относительно возможного нарушения компаниями Apple, Google и Meta нового свода правил цифровой конкуренции (DMA), направленного на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Европейская комиссия заявила, что расследует деятельность этих компаний по "несоблюдению" закона, что стало первыми делами после его принятия. Она намерена завершить расследование в течение года.

Исполнительный орган ЕС получил жалобы на то, что меры технологических компаний по соблюдению требований оказались недостаточными, заявила на брифинге в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Сегодня мы решили расследовать подозрения в несоответствии некоторых случаев. И по мере того, как мы будем выявлять другие проблемы, мы будем решать и их", – отметила она.

По ее словам, компаниям предписали хранить определенные документы, к которым Еврокомиссия может получить доступ во время текущих и будущих расследований.

Регуляторы выясняют, полностью ли Google и Apple соблюдают правила DMA, требующие от технологических компаний позволять разработчикам приложений направлять пользователей на более дешевые варианты, которые доступны за пределами их магазинов приложений.

Еврокомиссия заявила, что обеспокоена тем, что обе компании накладывают "различные ограничения и запреты", в частности взыскание периодических платежей, которые препятствуют свободному продвижению предложений в приложениях.

Google также находится под пристальным вниманием за несоблюдение положений DMA, которые запрещают технологическим гигантам отдавать предпочтение собственным сервисам над сервисами конкурентов.

По словам Еврокомиссии, она обеспокоена тем, что меры Google приведут к тому, что сторонние сервисы, перечисленные на странице результатов поиска Google, не будут рассматриваться "справедливым и недискриминационным способом".

В то же время Еврокомиссия также расследует, делает ли Apple достаточно для того, чтобы пользователи iPhone могли легко менять веб-браузеры.

Кроме того, исполнительный орган ЕС рассматривает предложение Meta для европейских пользователей платить ежемесячную плату за безрекламные версии Facebook или Instagram, чтобы избежать использования их персональных данных для таргетирования онлайн-рекламы.

Ранее Европейская комиссия объявила о штрафе в более чем 1,8 млрд евро компании Apple из-за злоупотребления господствующим положением на рынке потоковых музыкальных приложений у владельцев iPhone и iPad.

Расследование Еврокомиссии в отношении Apple началось еще в июне 2020 года. Сумма штрафа, наложенная на компанию, является рекордной для подобных дел – ранее СМИ сообщали, что она не будет превышать 500 млн евро.

Напомним, с декабря 2023 года еще три платформы, среди которых Pornhub, оказались под усиленным надзором согласно новому цифровому закону ЕС.