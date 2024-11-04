При попытке добраться до Канарских островов погибли пять мигрантов

Недалеко от испанского острова Лансароте, одного из Канарских островов, в воскресенье, 3 ноября, служба морского спасения нашла пятерых погибших мигрантов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные испанской службы морского спасения, передает "Европейская правда".

Как сообщил представитель службы, спасательный самолет заметил две надувные лодки, направлявшиеся к архипелагу. Одна из них была сдута.

Самолет спустил два спасательных плота и смог спасти 17 человек с одного судна и 80 с другого, но также были найдены тела пяти погибших.

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В сентябре у Канарских островов перевернулась лодка, когда к ней приближались спасатели, в результате чего по меньшей мере 48 человек пропали без вести, что стало самым смертоносным инцидентом за 30 лет существования переправ на этом маршруте.

В начале октября министр внутренних дел Испании обратился к европейскому пограничному агентству Frontex с просьбой получить разрешение от африканских стран на патрулирование в их водах.