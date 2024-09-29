Возле Канарских островов возобновили поиски пропавших после крушения лодки десятков мигрантов

Спасательные бригады в воскресенье возобновили поиски около 48 мигрантов, пропавших без вести после того, как их лодка перевернулась возле испанского острова Эль-Иерро, что грозит стать самым смертоносным подобным инцидентом за 30 лет переправ из Африки на Канарские острова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Девять человек, среди которых один ребенок, погибли после того, как их лодка затонула рано утром в субботу, сообщили аварийно-спасательные службы.

Спасатели смогли подобрать 27 из 84 мигрантов, которые пытались добраться до испанского побережья.

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Журналист Reuters сообщил, что в воскресенье одно судно береговой охраны покинуло остров Эль-Иерро, чтобы возобновить поиски. Ожидается, что к ним присоединятся другие спасательные суда, а также поддержка с воздуха.

Испанские власти заявили, что мигранты были из Мали, Мавритании и Сенегала.

Службы спасения получили звонок в субботу вскоре после полуночи с лодки, которая находилась примерно в четырех милях к востоку от Эль-Иерро. По их словам, она затонула во время спасения.

"Они находились в море по меньшей мере два дня без еды, и, похоже, возникла паника перед тем, как лодка перевернулась", – заявил журналистам в субботу Ансельмо Пестана, представитель испанского правительства на Канарских островах.

Он добавил, что ветер и плохая видимость чрезвычайно осложнили спасение.

Три другие лодки достигли Канарских островов в течение ночи, перевозя 208 мигрантов.

Спокойное море и пологий ветер, характерные для конца лета в Атлантическом океане у берегов Западной Африки, вызвали новый приток мигрантов, сообщили в этом месяце местные власти.

По данным пограничного агентства Европейского Союза Frontex, мигрантов, направляющихся из Африки на острова, в этом году стало больше на 154%: за первые семь месяцев их пересекли 21 620 человек.

За 30 лет переправки мигрантов на острова самая смертоносная кораблекрушение, зафиксированная на сегодняшний день, произошла в 2009 году у острова Лансароте, когда погибло 25 человек.

Недавно президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что региональная исполнительная власть рассматривает возможность подачи судебного иска против испанского государства в связи с тем, что Мадрид якобы отказался от своих обязательств попытаться решить серьезный миграционный кризис.

В свою очередь испанское правительство заявило, что работает над разработкой временного "стратегического плана " для смягчения острого миграционного кризиса на Канарских островах и в испанском анклаве Сеута в Северной Африке.