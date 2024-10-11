Испания хочет, чтобы пограничное агентство ЕС патрулировало африканские воды

В четверг министр внутренних дел Испании обратился к европейскому пограничному агентству Frontex с просьбой получить разрешение от африканских стран на патрулирование их вод.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка сказал, что Frontex работал на африканской территории во время последнего пика миграции на Канарские острова в 2006 году и уже сотрудничал с испанскими пограничными силами, собирая разведывательную информацию на Канарских островах.

Теперь, по мнению министра, агентство должно получить разрешение от Мавритании, Сенегала и Гамбии – стран происхождения и транзита мигрантов, направляющихся в Европу на нестабильных рыбацких лодках – на борьбу с торговцами людьми и сдерживание оттока мигрантов.

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По его словам, Frontex может по-настоящему защитить европейские границы от нелегальной миграции только тогда, когда он будет действовать и за их пределами.

"Особенно важно улучшить его способность действовать за рубежом, как с точки зрения возвращения, так и с точки зрения управления границами", – сказал он министрам внутренних дел стран ЕС, которые собрались в Люксембурге.

Атлантический маршрут до Канарских островов демонстрирует самый быстрый рост нелегальной миграции в последние годы, хотя показатели остаются ниже, чем на центрально-средиземноморском маршруте в Италию.

По данным Министерства внутренних дел Испании, к июлю этого года Канарские острова приняли всего 26 758 мигрантов, по сравнению с 39 910 за весь 2023 год.

Этот поток вызвал напряженность в отношениях между региональной администрацией архипелага и центральным правительством по заботе об около 5 000 несовершеннолетних мигрантов.

В прошлом месяце перевернулась лодка, когда к ней приближались спасатели, в результате чего по меньшей мере 48 человек пропали без вести, что стало самым смертоносным инцидентом за 30 лет существования переправ на этом маршруте.

В среду премьер-министр Испании Педро Санчес выступил в защиту миграции, являющейся редким явлением в европейском масштабе, чтобы поддержать стареющее население и экономику Испании, и настаивал на том, что нелегальная миграция составляет лишь небольшую долю от общего количества мигрантов, прибывающих в страну.