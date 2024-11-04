Під час спроби дістатися Канарських островів загинули п'ятеро мігрантів

Недалеко від іспанського острова Лансароте, одного з Канарських островів, у неділю, 3 листопада, служба морського порятунку знайшла п’ятьох загиблих мігрантів.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані іспанської служби морського порятунку, передає "Європейська правда".

Як повідомив представник служби, рятувальний літак помітив два надувні човни, які прямували до архіпелагу. Один із них був здутий.

Літак спустив два рятувальні плоти і зміг врятувати 17 людей з одного судна і 80 з іншого, але також було знайдено п'ятьох загиблих.

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У вересні біля Канарських островів перекинувся човен, коли до нього наближалися рятувальники, в результаті чого щонайменше 48 людей зникли безвісти, що стало найсмертоноснішим інцидентом за 30 років існування переправ на цьому маршруті.

На початку жовтня міністр внутрішніх справ Іспанії звернувся до європейського прикордонного агентства Frontex з проханням отримати дозвіл від африканських країн на патрулювання їхніх вод.