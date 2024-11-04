Выборы президента Молдовы: на двух участках в РФ проголосовали по 4999 избирателей из 5 тысяч

На каждом из двух избирательных участков в Москве, которые были открыты для выборов президента Молдовы, проголосовали 4999 граждан из 5 тысяч возможных.

Об этом ЦИК Молдовы сообщил на брифинге в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По словам ЦИК, молдовская диаспора в России оказалась одной из самых активных. В частности, на каждом из двух избирательных участков в Москве проголосовали 4999 граждан. При этом каждый из двух участков имел 5 тысяч бюллетеней для голосования.

В ЦИК не уточнили, что произошло с еще двумя бюллетенями: или их не использовали, или они были испорчены.

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В целом явка на выборах за рубежом установила рекорд. Во втором туре президентских выборов проголосовали более 328 855 тысяч граждан, включая тех, кто голосовал по почте.

Высокую явку зафиксировали и на избирательных участках в Италии, Франции и Румынии.

На этих выборах по настоянию МИД Молдовы в России открыли только два участка для голосования, оба – рядом, в центре Москвы, в помещениях посольства и консульства. А поскольку в центре российской столицы желающих голосовать не хватало, то молдаван свозили из других городов России, обещая легализацию пребывания в стране.

А также желающих обеспечивали билетами в Минск, Баку и Стамбул – достижимые из России города, где также можно отдать голос за кандидата от пророссийской партии.

Действующий президент Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

Майя Санду победила в основном благодаря сильной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.

Читайте подробный анализ второго тура выборов президента Молдовы в статье: Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди.