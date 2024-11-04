Вибори президента Молдови: на двох дільницях в РФ проголосували по 4999 виборців із 5 тисяч
На кожній із двох виборчих дільниць у Москві, які були відкриті на виборах президента Молдови, проголосували 4999 громадян із 5 тисяч можливих.
Про це ЦВК Молдови повідомила на брифінгу у понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Як зазначили у ЦВК, молдавська діаспора в Росії виявилася однією з найактивніших. Зокрема, на кожній із двох виборчих дільниць у Москві проголосували 4999 громадян. При цьому кожна із двох дільниць мала 5 тисяч бюлетенів для голосування.
У ЦВК не уточнили, що сталося зі ще двома бюлетенями: чи їх не використали, чи вони були зіпсовані.
Загалом явка на виборах за кордоном встановила рекорд. У другому турі президентських виборів проголосували понад 328 855 тисяч громадян, включно з тими, хто голосував поштою.
Високу явку зафіксували і на виборчих дільницях в Італії, Франції та Румунії.
На цих виборах за наполяганням МЗС Молдови в Росії відкрили лише дві дільниці для голосування, обидві – поруч, у центрі Москви, в приміщеннях посольства та консульства. А оскільки в центрі російської столиці бажаючих голосувати бракувало, то молдован звозили з інших міст Росії, обіцяючи легалізацію перебування у країні.
А також бажаючих забезпечували квитками до Мінська, Баку та Стамбула – досяжних із Росії міст, де також можна віддати голос за кандидата від проросійської партії.
Чинна президентка Молдови Мая Санду переобралась на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.
Мая Санду перемогла в основному завдяки сильній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців виграв би Стояногло.
Читайте детальний аналіз другого туру виборів президента Молдови у статті: Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.