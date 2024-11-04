Санду сохраняет пост президента с существенным отрывом после подсчета 99% голосов

Действующий прозападный президент Молдовы Майя Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим соперником, выдвиженцем пророссийской Партии социалистов Александром Стояногло.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После подсчета 99,55% протоколов Санду лидировала во втором туре выборов с поддержкой 55,26% (924 351 голосов). У Стояногло – 44, 74% (748 263 голосов). Преимущество Санду над Стояногло составило более 176 тысяч голосов.

Всего участие в выборах приняли 1 698 813 граждан Молдовы.

Реклама:

Как сообщала "ЕП", подсчет 100% голосов избирателей, проголосовавших на участках внутри Молдовы, подтвердил, что без учета диаспоры победил бы Стояногло. Внутри Молдовы он получил 51,19% (692 533 голоса), а Санду 48,81% (660 226 голосов).

В Кишиневе Санду является лидером, она получила 57,38% голосов и победила во всех районах города, кроме традиционно более пророссийской Ботаники.

В диаспоре Санду выиграла с абсолютным преимуществом. За рубежом, где по состоянию на утро посчитано 96% протоколов, за нее проголосовали 82,58% избирателей (264 125 голосов), за Стояногло – 17,42% (55 730 голосов).

Выборы сопровождались рядом инцидентов, в частности, на выборах в Молдове "заминировали" четыре участка в диаспоре, которая поддерживает Санду.

В то же время, неизвестные "заминировали" мост, по которому едут голосовать из Приднестровья.

Также у Санду обвинили РФ в массированном вмешательстве во второй тур выборов.