Пророссийский экс-президент Додон после победы Санду назвал ее "президентом диаспоры"

Пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон после победы действующего президента Майи Санду на выборах назвал ее "президентом диаспоры".

Как пишет "Европейская правда", его комментарий опубликовало российское ТАСС.

Додон заявил, что победа Санду "ненастоящая", поскольку внутри страны большую поддержку получил ее соперник, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

"Она превратилась в "хромую утку", президента диаспоры", – сказал Игорь Додон.

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Напомним, по итогам подсчета почти всех голосов Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над кандидатом социалистов Стояногло; на зарубежных участках за Майю Санду проголосовали более 80% избирателей.

После победы на выборах Санду заявила о "беспрецедентной атаке" на Молдову.

Подробно о втором туре и его итогах – в статье Спасти разделенную Молдову. Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди.

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