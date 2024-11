США профинансировали 800 мобильных огневых групп, сбивших две сотни дронов РФ

Государственный департамент США профинансировал работу 800 мобильных огневых групп в Украине, которые с начала года сбили более 200 российских дронов.

Об этом в соцсети Х (Twitter) рассказала посол США Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".

Мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины спасают жизни своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России, отметила Бринк.

"Горжусь тем, что Бюро Государственного департамента по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности профинансировало 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов", – рассказала глава дипмиссии США.

Реклама:

.@ng_ukraine & @DPSU_ua Mobile Fire Teams are saving lives with their successful work protecting people and critical infrastructure being attacked by Russia. Proud that @StateINL has funded 800 of these teams which have shot down over 200 drones since Jan 1, 2024. pic.twitter.com/d4HlLoEJ1V