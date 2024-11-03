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США профинансировали 800 мобильных огневых групп, сбивших две сотни дронов РФ

Новости — Воскресенье, 3 ноября 2024, 18:58 — Кристина Бондарева

Государственный департамент США профинансировал работу 800 мобильных огневых групп в Украине, которые с начала года сбили более 200 российских дронов.

Об этом в соцсети Х (Twitter) рассказала посол США Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".

Мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины спасают жизни своей успешной работой, защищая людей и критическую инфраструктуру от нападения со стороны России, отметила Бринк.

"Горжусь тем, что Бюро Государственного департамента по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности профинансировало 800 таких групп, которые с 1 января 2024 года сбили более 200 дронов", – рассказала глава дипмиссии США.

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Напомним, в результате российской атаки в ночь на 3 ноября от обломков беспилотников пострадало здание института журналистики Киевского национального университета.

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