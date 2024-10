Орбан созвонился с Трампом и скрестил за него пальцы на выборах

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг, 31 октября, провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Во время разговора Орбан пожелал Трампу удачи на президентских выборах, которые состоятся в следующий вторник, 5 ноября.

"Только что разговаривал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Пожелал ему удачи на следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы", – написал венгерский премьер.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞