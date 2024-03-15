Греция подтвердила участие в коалиции по разминированию Украины

Греция стала одной из стран, которые присоединились к инициированной Литвой коалиции по разминированию, созданной в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом министр обороны Греции Никос Дендиас заявил во время визита в Вильнюс 15 марта, сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении Дендиас подчеркнул поддержку Грецией Украины, вторжение в которую он назвал "грубым нарушением ее национального суверенитета и международного права".

"И мы рады, что недавно присоединились к Коалиции по разминированию под вашим руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе", – добавил он, обращаясь к литовскому коллеге Арвидасу Анушаускасу.

Он в свою очередь поблагодарил Грецию за присоединение к коалиции по разминированию Украины, которую Литва и Исландия возглавляют вместе. "Мы должны послать общий сигнал о нашей непоколебимой решимости продолжать поддерживать Украину", – добавил министр обороны Литвы.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

В январе в литовском Министерстве обороны состоялась первая встреча партнеров коалиции по разминированию, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.

Всего в коалиции около 20 стран, среди последних – Чехия и Венгрия.