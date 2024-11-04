Зеленский встретился с главой МИД Германии в Киеве

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая в понедельник, 4 ноября, находилась с визитом в Киеве.

Об этом, как передает "Европейская правда", Зеленский написал в X (Twitter).

По словам главы государства, с Бербок он обсудил "военную поддержку, инвестиции в оборону Украины и вызовы, которые стоят перед нами накануне зимы".

"Ценим значительную военную и финансовую помощь, которую правительство Германии предоставляет Украине. Мы рассчитываем на дальнейшее усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году, поскольку это критически важно для нашей победы", – добавил он.

Реклама:

Провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.



Основні теми переговорів – військова підтримка, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими.



Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини.… pic.twitter.com/53iEJg2Nwm – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024

Напомним, Анналена Бербок прибыла в понедельник в рамках своего восьмого визита солидарности в Украину с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

Во время визита глава немецкого МИД объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.