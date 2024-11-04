Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини в Києві
Новини — Понеділок, 4 листопада 2024, 21:17 —
Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка в понеділок, 4 листопада, перебувала з візитом у Києві.
Про це, як передає "Європейська правда", Зеленський написав у X (Twitter).
За словами глави держави, з Бербок він обговорив "військову підтримку, інвестиції в оборону України та виклики, які стоять перед нами напередодні зими".
"Цінуємо значну військову та фінансову допомогу, яку уряд Німеччини надає Україні. Ми розраховуємо на подальше посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини у наступному році, оскільки це є критично важливим для нашої перемоги", – додав він.
Провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024
Основні теми переговорів – військова підтримка, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими.
Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини.… pic.twitter.com/53iEJg2Nwm
Нагадаємо, Анналена Бербок прибула в понеділок у межах свого восьмого візиту солідарності до України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.
Під час візиту глава німецького МЗС оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.