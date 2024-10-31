В Молдове окончательно утвердили результаты референдума о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдовы на заседании в четверг, 31 октября, признал законными результаты референдума о европейской интеграции, где с минимальным перевесом победили сторонники вступления в ЕС.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Начало заседания Конституционного суда Молдовы состоялось на фоне протеста, организованного лидерами и сторонниками пророссийского блока "Победа", связанного с беглым олигархом Иланом Шором, а также Партии коммунистов Молдовы.

В результате решения суда в Конституцию Молдовы будет внесено положение о том, что вступление Молдовы в Европейский Союз становится необратимой целью.

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Дополнительно Конституционный суд Молдовы объявил, что рассмотрит запрос коммунистов о пересчете голосов на референдуме в контексте обращения Центральной избирательной комиссии о подтверждении результатов плебисцита, однако отклонил заявление о признании коммунистов стороной по делу.

Напомним, за конституционные изменения по евроинтеграции Молдовы на референдуме 20 октября проголосовали 50,35% избирателей, против – 49,65%. Разница составила немного больше чем 10 тысяч голосов, причем преимущество сторонников евроинтеграции обеспечила прежде всего диаспора.

О причинах того, почему граждане Молдовы оказались не готовы поддержать европейский путь их страны, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Коррупция, язык, вата".