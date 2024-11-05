Судья в Пенсильвании разрешил Маску раздать избирателям по $1 млн
В понедельник судья штата Пенсильвания разрешил Илону Маску раздавать по 1 миллиону долларов в день избирателям.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
За день до президентских выборов в США адвокаты протрамповской организации Маска America PAC пытались убедить судью Анджело Фольетту, что конкурс миллиардера не был "незаконной лотереей", как утверждал главный прокурор Филадельфии.
Юристы America PAC и его директор Крис Янг заявили, что группа распределяла средства на основе того, кто будет лучшим представителем ее протрамповской программы, несмотря на заверения миллиардера, что победители будут выбраны случайным образом.
Маск уже выделил 16 млн долларов зарегистрированным избирателям, которые получили право на получение средств, подписав его политическую петицию.
Его группа, America PAC, объявила победителя из Аризоны в понедельник и заявила, что окончательный победитель из Мичигана будет объявлен в день выборов во вторник.
America PAC начал конкурс 19 октября. В нем могут участвовать зарегистрированные избиратели в семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине – которые подписали петицию, обязующуюся поддержать свободу слова и права на оружие.
Окружной прокурор Филадельфии, демократ Ларри Краснер, 28 октября подал в суд, чтобы заблокировать проведение конкурса в Пенсильвании, утверждая, что выплаты похожи на нелегальную лотерею с нечетко определенными правилами. Краснер заявил в суде, что он также потребует финансовых санкций.
Судья Фольетта отклонил заявку Краснера в кратком письменном распоряжении и сказал, что изложит свою аргументацию позже.
Адвокат Маска Энди Тейлор обвинил офис Краснера в том, что он пытается ограничить права пенсильванцев, препятствуя им подписать петицию.
"Они пытаются удержать граждан Пенсильвании от подписания петиции о свободе слова и праве на ношение оружия", – заявил Тейлор во время заключительного слова.
В этом году Маск стал откровенным сторонником Трампа и продвигал бывшего президента на своей социальной платформе X.
Согласно федеральной отчетности, он выделил почти 120 млн долларов на поддержку Трампа.