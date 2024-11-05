Судья в Пенсильвании разрешил Маску раздать избирателям по $1 млн

В понедельник судья штата Пенсильвания разрешил Илону Маску раздавать по 1 миллиону долларов в день избирателям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

За день до президентских выборов в США адвокаты протрамповской организации Маска America PAC пытались убедить судью Анджело Фольетту, что конкурс миллиардера не был "незаконной лотереей", как утверждал главный прокурор Филадельфии.

Юристы America PAC и его директор Крис Янг заявили, что группа распределяла средства на основе того, кто будет лучшим представителем ее протрамповской программы, несмотря на заверения миллиардера, что победители будут выбраны случайным образом.

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Маск уже выделил 16 млн долларов зарегистрированным избирателям, которые получили право на получение средств, подписав его политическую петицию.

Его группа, America PAC, объявила победителя из Аризоны в понедельник и заявила, что окончательный победитель из Мичигана будет объявлен в день выборов во вторник.

America PAC начал конкурс 19 октября. В нем могут участвовать зарегистрированные избиратели в семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине – которые подписали петицию, обязующуюся поддержать свободу слова и права на оружие.

Окружной прокурор Филадельфии, демократ Ларри Краснер, 28 октября подал в суд, чтобы заблокировать проведение конкурса в Пенсильвании, утверждая, что выплаты похожи на нелегальную лотерею с нечетко определенными правилами. Краснер заявил в суде, что он также потребует финансовых санкций.

Судья Фольетта отклонил заявку Краснера в кратком письменном распоряжении и сказал, что изложит свою аргументацию позже.

Адвокат Маска Энди Тейлор обвинил офис Краснера в том, что он пытается ограничить права пенсильванцев, препятствуя им подписать петицию.

"Они пытаются удержать граждан Пенсильвании от подписания петиции о свободе слова и праве на ношение оружия", – заявил Тейлор во время заключительного слова.

В этом году Маск стал откровенным сторонником Трампа и продвигал бывшего президента на своей социальной платформе X.

Согласно федеральной отчетности, он выделил почти 120 млн долларов на поддержку Трампа.