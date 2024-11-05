Суддя в Пенсильванії дозволив Маску роздати виборцям по $1 млн

У понеділок суддя штату Пенсильванія дозволив Ілону Маску роздавати по 1 мільйону доларів на день виборцям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За день до президентських виборів у США адвокати протрампівської організації Маска America PAC намагалися переконати суддю Анджело Фольєтту, що конкурс мільярдера не був "незаконною лотереєю", як стверджував головний прокурор Філадельфії.

Юристи America PAC та його директор Кріс Янг заявили, що група розподіляла кошти на основі того, хто буде найкращим речником її протрампівської програми, незважаючи на запевнення мільярдера, що переможці будуть обрані випадковим чином.

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Маск вже виділив 16 млн доларів зареєстрованим виборцям, які отримали право на отримання коштів, підписавши його політичну петицію.

Його група, America PAC, оголосила переможця з Аризони в понеділок і заявила, що остаточний переможець з Мічигану буде оголошений у день виборів у вівторок.

America PAC розпочав конкурс 19 жовтня. У ньому можуть брати участь зареєстровані виборці в семи ключових штатах – Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині – які підписали петицію, що зобов'язується підтримати свободу слова та права на зброю.

Окружний прокурор Філадельфії, демократ Ларрі Краснер, 28 жовтня подав до суду, щоб заблокувати проведення конкурсу в Пенсильванії, стверджуючи, що виплати схожі на нелегальну лотерею з нечітко визначеними правилами. Краснер заявив у суді, що він також вимагатиме фінансових санкцій.

Суддя Фольєтта відхилив заявку Краснера в короткому письмовому розпорядженні і сказав, що викладе свою аргументацію пізніше.

Адвокат Маска Енді Тейлор звинуватив офіс Краснера в тому, що він намагається обмежити права пенсильванців, перешкоджаючи їм підписати петицію.

"Вони намагаються утримати громадян Пенсильванії від підписання петиції про свободу слова і право на носіння зброї", – заявив Тейлор під час заключного слова.

Цього року Маск став відвертим прихильником Трампа і просував колишнього президента на своїй соціальній платформі X.

Згідно з федеральною звітністю, він виділив майже 120 млн доларів на підтримку Трампа.