Спікер Майк Джонсон переобрався до Палати представників

Чинний спікер нижньої палати Конгресу США республіканець Майк Джонсон здобув переважну підтримку виборців у четвертому окрузі штату Луїзіана та ввійшовши до складу Палати представників наступного скликання.

Про це з посиланням на The Hill та New York Times пише "Європейська правда".

Джонсон обійшов республіканця Джошуа Моротта, який балотувався разом з ним в окрузі. Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Джонсон отримав 86%, Моротт – 14%.

Як пишуть журналісти, Моротт, зокрема, пропонував скоротити Міністерство освіти США та скасувати ObamaCare, а також заявляв, що виступає проти "будь-якої іноземної допомоги", бо, мовляв, потрібно віддавати пріоритет внутрішнім справам.

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Таким чином, Джонсон виграв уже п’ятий термін у Палаті представників.

Після підтвердження перемоги у своєму виборчому окрузі він сказав журналістам у Луїзіані, що планує вилетіти до резиденції Дональда Тармпа в Мар-а-Лаго цієї ж ночі.

Спікер зазначив, що хоче бути разом з експрезидентом на його вечірці у ніч після виборів.

5 листопада у США відбувся день голосування, зокрема вибори президента країни. Один з перших результатів – партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом.

За останньою інформацією, Трамп має невелику перевагу на голосуванні у ключовому штаті Пенсильванія, а також перемагає у "хиткій" Північній Кароліні.

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