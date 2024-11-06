Спікер Майк Джонсон переобрався до Палати представників
Чинний спікер нижньої палати Конгресу США республіканець Майк Джонсон здобув переважну підтримку виборців у четвертому окрузі штату Луїзіана та ввійшовши до складу Палати представників наступного скликання.
Про це з посиланням на The Hill та New York Times пише "Європейська правда".
Джонсон обійшов республіканця Джошуа Моротта, який балотувався разом з ним в окрузі. Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Джонсон отримав 86%, Моротт – 14%.
Як пишуть журналісти, Моротт, зокрема, пропонував скоротити Міністерство освіти США та скасувати ObamaCare, а також заявляв, що виступає проти "будь-якої іноземної допомоги", бо, мовляв, потрібно віддавати пріоритет внутрішнім справам.
Таким чином, Джонсон виграв уже п’ятий термін у Палаті представників.
Після підтвердження перемоги у своєму виборчому окрузі він сказав журналістам у Луїзіані, що планує вилетіти до резиденції Дональда Тармпа в Мар-а-Лаго цієї ж ночі.
Спікер зазначив, що хоче бути разом з експрезидентом на його вечірці у ніч після виборів.
5 листопада у США відбувся день голосування, зокрема вибори президента країни. Один з перших результатів – партія Трампа стала ближчою до контролю над Сенатом.
За останньою інформацією, Трамп має невелику перевагу на голосуванні у ключовому штаті Пенсильванія, а також перемагає у "хиткій" Північній Кароліні.
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