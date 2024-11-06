CNN: Трамп побеждает в ключевом штате Пенсильвания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ожидаемо победит в Пенсильвании, которая дает больше всего голосов выборщиков среди всех колеблющихся штатов и считалась определяющей для шансов Харрис на победу.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Прогноз CNN свидетельствует, что Трамп одерживает победу в Пенсильвании и в итоге получит ее 19 голосов выборщиков. Этот штат называли одним из решающих для шансов Камалы Харрис на победу.

Перед этим предварительные результаты подсчета голосов свидетельствовали, что Харрис близка к поражению в Пенсильвании.

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Во время выборов 2020 года в штате выиграл кандидат демократов Джо Байден, получив преимущество всего в 80 тысяч голосов.

Трамп в 2016 году стал первым республиканским кандидатом, который выиграл в Пенсильвании, после Джорджа Буша в 1988 году.

Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года.

Уже известно, что Трамп побеждает в колеблющихся штатах Северная Каролина и Джорджия, а также в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию.