ТРАМП ПОБЕЖДАЕТ НА ВЫБОРАХ В США

Сразу несколько моделирований результатов выборов в США предусматривают победу на президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Прогноз Decision Desk HQ (DDHQ), пишет The Hill, предполагает, что Трамп победит в Пенсильвании и на Аляске, что обеспечит ему минимальные 270 голосов выборщиков, необходимых для победы – при том, что еще остаются неподсчитанными несколько штатов, где кандидат от республиканцев гарантированно получит голоса коллегии выборщиков.

The New York Times считает победу Трампа "очень вероятной", по этому прогнозу, он может получить до 306 голосов выборщиков из необходимых 270. Кандидату от демократов Камале Харрис для победы нужно получить преимущество в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, но в них явно лидирует Трамп.

Реклама:

Прогноз от Fox News тоже считает, что Трамп победит и это будет определено после его победы в Висконсине.

Перед тем стало известно, что Трамп побеждает в колеблющихся штатах Северная Каролина и Джорджия, а также в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию.

Также Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом, где четыре года была в меньшинстве, что обеспечит Трампу большое преимущество в случае возвращения на президентский пост.