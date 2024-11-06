В Литве подтвердили аресты по делу о самовоспламеняющихся посылках

В Литве задержали нескольких подозреваемых по делу об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов.

Об этом сообщила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Генеральный прокурор подтвердила, что в рамках расследования дела об операциях по поджогу грузовых и пассажирских самолетов DHL есть задержанные в Литве, но отказалась сообщить, сколько именно.

"Несколько человек [были задержаны]. Не только в Литве, но несколько человек были задержаны именно за совершение этих преступных действий", – проинформировала она.

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Отвечая на вопрос о том, сколько людей было задержано в Литве, Грунскене отказалась комментировать детали досудебного расследования.

"Могу заверить, что следствие ведется достаточно интенсивно, с привлечением правоохранительных органов других стран. Есть аресты, но я не буду разглашать, сколько именно, чтобы не поставить под угрозу расследование, как здесь, в Литве, так и в других странах", – акцентировала она.

Грунскене добавила, что страны, участвующие в расследовании, сотрудничают и обмениваются информацией.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщила, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

СМИ сообщали, что пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.