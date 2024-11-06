У Литві підтвердили арешти у справі про самозаймисті посилки

У Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.

Про це повідомила генеральний прокурор Литви Ніда Грунскене, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Генеральний прокурор підтвердила, що в рамках розслідування справи про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків DHL є затримані в Литві, але відмовилася повідомити, скільки саме.

"Кілька осіб (були затримані). Не тільки в Литві, але кілька осіб були затримані саме за вчинення цих злочинних дій", – поінформувала вона.

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Відповідаючи на питання про те, скільки людей було затримано в Литві, Грунскене відмовилася коментувати деталі досудового розслідування.

"Можу запевнити, що слідство ведеться досить інтенсивно, із залученням правоохоронних органів інших країн. Є арешти, але я не буду розголошувати, скільки саме, щоб не поставити під загрозу розслідування, як тут, у Литві, так і в інших країнах", – акцентувала вона.

Грунскене додала, що країни, які беруть участь у розслідуванні, співпрацюють і обмінюються інформацією.

Напередодні газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомила, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.