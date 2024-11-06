CNN: Трамп внимательно следит, кто из мировых лидеров пытается связаться с ним

Дональд Трамп, который ценит лесть и лояльность, внимательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается выйти с ним на связь.

Об этом сообщил телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

"Бывший президент Трамп и его союзники внимательно следят за тем, кто и когда обращается к нему, сообщают многочисленные источники", – информирует телеканал.

По словам источников, Трамп радовался контактам с иностранными лидерами накануне выборов и спрашивал в частном разговоре, почему некоторые лидеры не пытались связаться с ним.

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В начале этого года, когда начало казаться, что Трамп победит на праймериз в Айове, он отслеживал, кто из республиканцев и когда его поддерживает, и это повлияло на то, как он вел себя с конкретными людьми.

Сейчас он делает то же самое, когда речь идет о мировой арене.

Мировые лидеры уже начали приветствовать новоизбранного президента США, в том числе лидеры из Европы. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Трампа и вспомнил о "замечательной встрече с президентом Трампом" в сентябре, когда они "подробно обсудили" стратегическое партнерство между Украиной и США.

Виктор Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой, не дожидаясь официальных результатов.

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