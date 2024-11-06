Орбан на фоне победы Трампа заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне успехов Республиканской партии и Дональда Трампа на выборах в США заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

Об этом он заявил на саммите тюркоязычных стран в столице Кыргызстана Бишкеке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

В своем выступлении Виктор Орбан пояснил: в Америке победили республиканцы, и это "ставит на повестку дня для нас, европейских лидеров" вопрос, сможет ли Европа самостоятельно продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

"Существуют серьезные сомнения относительно этого, поэтому потребуется новая европейская стратегия", – сказал он, добавив, что первые шаги в этом направлении могут быть сделаны в четверг в Будапеште, на неформальном саммите ЕС.

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Самым сложным вопросом, который предстоит решить, он назвал судьбу 50 млрд евро кредита для Украины, который, по предварительному решению G7, будет профинансирован совместно Европейским Союзом и США.

Орбан уже неоднократно заявлял о провале европейской стратегии в войне РФ против Украины, поэтому победа на выборах в США Дональда Трампа, который обещал остановить войну и критиковал Европу за недостаточную долю в помощи Украине, дает ему дополнительные аргументы.

Виктор Орбан поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов.

Также свои поздравления выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и заявил, что это должно помочь "установить мир в Украине".

Напомним, Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и пообещал ежедневно бороться за "сильную, безопасную и процветающую Америку".

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