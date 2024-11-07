СМИ: Финляндия хочет у себя базу для крупных разведывательных дронов НАТО

Финляндия заинтересована в базе, с которой могли бы действовать большие беспилотные разведывательные дроны НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Сейчас база беспилотников находится в Италии. Оттуда аппараты осуществляют полеты через воздушное пространство НАТО. Они также летали в воздушном пространстве Финляндии для сбора разведывательной информации на восточной границе.

По данным Yle, планирование будущей эксплуатации беспилотников в НАТО находится на ранней стадии. Однако военному альянсу нужно будет найти базу в Северной Европе.

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Между странами НАТО существует конкуренция за местоположение, и этот вопрос еще не был политически согласован между странами-членами Альянса. Решение по этому вопросу будет принято в следующем году.

По информации Yle, Финляндия предложила НАТО свою базу. Финские ВВС имеют четыре базы в качестве альтернативы, и среди них Пирккала может быть вероятным местом расположения.

Iltalehti также рассказывает о желании Финляндии иметь базу беспилотников. Согласно информации от Iltalehti, Финляндия разместит базу в Пирккала.

На базе будут работать от нескольких десятков до нескольких сотен работников, в зависимости от будущих решений НАТО.

Большие беспилотные разведывательные дроны НАТО размещены в Сигонелле на Сицилии. Когда ситуация с безопасностью ухудшилась и НАТО расширился на Финляндию и Швецию, полеты также были направлены на север.

Размах крыльев самого большого беспилотного разведывательного самолета составляет почти 40 метров, то есть такой же, как у обычных пассажирских самолетов. Радиус полета – 16 000 километров. Самолеты летают на высоте до 18 километров.

Как сообщалось, штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе будет размещен в финском городе Миккели.

В конце августа стало известно, что Финляндия официально подтвердила, что ведет переговоры с несколькими странами-членами Североатлантического альянса о развертывании их войск на финской территории.