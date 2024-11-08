Орбан: Европа не может финансировать войну в Украине без Трампа
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят поддержку при новом президентском сроке Дональда Трампа.
Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, в эфире общественного радио, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".
Он напомнил о своих "миротворческих вояжах" в Киев, Москву и Пекин летом и сказал, что последние события подтвердили выводы его поездок.
По словам венгерского премьера, США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает проигрышной.
Поэтому, мол, если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.
"Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", – подытожил он.
Напомним, политдиректор и близкий советник венгерского премьера Балаж Орбан считает, что Трамп должен позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.
Как известно, Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.