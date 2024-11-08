Орбан: Европа не может финансировать войну в Украине без Трампа

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят поддержку при новом президентском сроке Дональда Трампа.

Об этом он заявил в пятницу, 8 ноября, в эфире общественного радио, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Он напомнил о своих "миротворческих вояжах" в Киев, Москву и Пекин летом и сказал, что последние события подтвердили выводы его поездок.

По словам венгерского премьера, США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает проигрышной.

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Поэтому, мол, если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.

"Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", – подытожил он.

Напомним, политдиректор и близкий советник венгерского премьера Балаж Орбан считает, что Трамп должен позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.

Как известно, Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.