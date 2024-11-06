CNN: Часть демократов обвиняют Байдена в поражении Харрис
Сразу после проигрыша Камалы Харрис Дональду Трампу некоторые демократы возлагают ответственность на президента Джо Байдена.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.
Ответственность за проигрыш на Байдена возлагают даже в кампании вице-президента.
"Байден будет нести большую ответственность за это. И, честно говоря, он должен, – сказал телеканалу высокопоставленный представитель кампании Харрис.
Для многих вина Байдена за возвращение Трампа в Белый дом уходит корнями в решение баллотироваться на второй срок, вместо того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание 2020 года быть "переходным" президентом и "мостом".
Если бы Байден решил не баллотироваться на следующие четыре года в Белом доме, говорят демократы, состоялись бы серьезные демократические праймериз, на которых был бы избран следующий кандидат от партии, а вместе с тем и время для этого кандидата на организацию и проведение собственной кампании.
Зато решение президента остаться в гонке, несмотря на беспокойство многих демократов, что привело к тому, что Байден был вынужден выйти из гонки лишь за несколько месяцев до дня выборов, не оставило Харрис другого выбора, кроме как вести необычно урезанную кампанию.
Партия также так и не получила возможности решить, сетует чиновник, была ли вице-президент на самом деле сильнейшим кандидатом, которого можно было бы выдвинуть против Трампа.
В конце концов, многомесячный спринт Харрис ко дню выборов был "кампанией Байдена с Харрис во главе списка. Это была кампания Байдена с новыми плакатами", – сказал чиновник.
Как сообщалось, кандидат в президенты США Камала Харрис готовится позвонить Дональду Трампу, чтобы признать свое поражение – звонок республиканцу планирует и действующий президент Джо Байден.
Напомним, Дональд Трамп идет к победе не только по количеству голосов в коллегии выборщиков, но и по количеству избирателей, которые за него проголосовали.
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