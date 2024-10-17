На территории Польши у границы с Беларусью упал воздушный шар

В гмине Сокулка Подляского воеводства Польши, возле границы с Беларусью, нашли воздушный шар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Полиция охраняет место находки.

Как сообщает радиостанция, шар был найден в поле у села Соколаны – примерно в десятке километров от границы с Беларусью.

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Службы не сообщают, метеорологический ли это шар или, возможно, контрабандный.

Несколько недель назад в этой местности были найдены воздушные шары с прикрепленными к ним локаторами и нелегальными табачными изделиями.

Недавно о ряде инцидентов с использованием метеошаров для переправки контрабанды из Беларуси фиксировали в Литве.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте недавно заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как подобный шар упал на территорию Вильнюсского аэропорта.

7 октября сообщалось, что литовские власти решили использовать беспилотники, чтобы лучше выявлять и сбивать воздушные шары, которые залетают из Беларуси и используются для контрабанды.