На территории Польши у границы с Беларусью упал воздушный шар
В гмине Сокулка Подляского воеводства Польши, возле границы с Беларусью, нашли воздушный шар.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.
Полиция охраняет место находки.
Как сообщает радиостанция, шар был найден в поле у села Соколаны – примерно в десятке километров от границы с Беларусью.
Службы не сообщают, метеорологический ли это шар или, возможно, контрабандный.
Несколько недель назад в этой местности были найдены воздушные шары с прикрепленными к ним локаторами и нелегальными табачными изделиями.
Недавно о ряде инцидентов с использованием метеошаров для переправки контрабанды из Беларуси фиксировали в Литве.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте недавно заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.
Комментарий министра прозвучал после того, как подобный шар упал на территорию Вильнюсского аэропорта.
7 октября сообщалось, что литовские власти решили использовать беспилотники, чтобы лучше выявлять и сбивать воздушные шары, которые залетают из Беларуси и используются для контрабанды.