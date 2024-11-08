Еврокомиссия предупредила сотрудников, что Брюссель кишит шпионами

Чиновники Еврокомиссии получили электронное письмо, где говорится о реальной угрозе для Брюсселя со стороны шпионов, которые хотят похитить секреты исполнительной власти ЕС.

Об этом сообщило издание Politico, которое ознакомлено с текстом письма, пишет "Европейская правда".

В письме указано, что Брюссель является одним из крупнейших шпионских центров в мире – "с сотнями активных сотрудников разведки, которые нацелены на наше учреждение".

Мишенью шпионов может стать любой, независимо от ранга.

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По оценкам бельгийских служб безопасности, в некоторых посольствах от 10 до 20% дипломатов являются сотрудниками разведки. Среди китайских журналистов, работающих в Брюсселе, подозревают, что каждый пятый является сотрудником разведки.

Дипломатическая служба ЕС предупредила своих сотрудников об угрозе российского и китайского шпионажа еще в 2019 году. Она предостерегла, что сотни шпионов из Пекина и Москвы рыщут по бельгийской столице и подслушивают разговоры в барах и ресторанах вблизи штаб-квартиры Еврокомиссии.

В прошлом месяце во время масштабного обзора готовности ЕС к войне и кризису было рекомендовано, чтобы ЕС создал собственную разведывательную службу, которая бы помогала странам противостоять угрозам, диверсантам и иностранным агентам.

Это предложение последовало за предупреждениями западных разведывательных служб о том, что угроза российского шпионажа возросла с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года.

В октябре бывший президент Финляндии Саули Ниинистё представил новый план безопасности ЕС, предусматривающий создание полноценной службы разведывательного сотрудничества на уровне ЕС.