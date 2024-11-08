Єврокомісія попередила співробітників, що Брюссель кишить шпигунами

Посадовці Єврокомісії отримали електронний лист, в якому йдеться про реальну загрозу для Брюсселя з боку шпигунів, які хочуть викрасти секрети виконавчої влади ЄС.

Про це повідомило видання Politico, яке ознайомлене із текстом листа, пише "Європейська правда".

У листі вказано, що Брюссель є одним з найбільших шпигунських центрів у світі – "з сотнями активних співробітників розвідки, які націлені на нашу установу".

Мішенню шпигунів може стати будь-хто, незалежно від рангу.

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За оцінками бельгійських служб безпеки, в деяких посольствах від 10 до 20% дипломатів є співробітниками розвідки. Серед китайських журналістів, які працюють у Брюсселі, як підозрюють, кожен п'ятий є співробітником розвідки.

Дипломатична служба ЄС попередила своїх співробітників про загрозу російського та китайського шпигунства ще у 2019 році. Вона застерегла, що сотні шпигунів з Пекіна та Москви нишпорять бельгійською столицею і підслуховують розмови в барах і ресторанах поблизу штаб-квартири Єврокомісії.

Минулого місяця під час масштабного огляду готовності ЄС до війни і кризи було рекомендовано, щоб ЄС створив власну розвідувальну службу, яка б допомагала країнам протистояти загрозам, диверсантам та іноземним агентам.

Ця пропозиція послідувала за попередженнями західних розвідувальних служб про те, що загроза російського шпигунства зросла з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на початку 2022 року.

У жовтні колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо представив новий безпековий план ЄС, що передбачає створення повноцінної служби розвідувального співробітництва на рівні ЄС.