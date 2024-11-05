Чехия не в восторге от идеи общей разведывательной службы ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает нереальным создание общей разведывательной службы на уровне ЕС.

Об этом он сказал в интервью Euractiv Czechia на фоне дебатов о готовности ЕС к будущим кризисным ситуациям в сфере безопасности, пишет "Европейская правда".

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё представил новый план безопасности ЕС, предусматривающий создание полноценной службы разведывательного сотрудничества на уровне ЕС.

Однако чешская власть выразила осторожную поддержку идеи углубления сотрудничества между странами ЕС в сфере разведки и остается скептически настроенной относительно дальнейшей интеграции.

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"Я поддерживаю углубление взаимного сотрудничества между разведывательными службами, но не считаю реалистичным создание действительно функциональной совместной службы", – сказал Фиала.

Чешский министр по вопросам ЕС Мартин Дворжак также высказался в поддержку углубления сотрудничества между разведками, но приуменьшил идею создания европейской службы.

"Создание совместной европейской разведывательной службы наподобие американского ЦРУ не стоит на повестке дня, и доклад Ниинистё лишь вскользь касается этого вопроса", – сказала Вероника Лукашова, пресс-секретарь Дворжака.

Чешская служба безопасности и информации (BIS) также скептически относится к интеграции в этой сфере, напоминая о предыдущих попытках.

"Подобные предложения появлялись несколько раз в прошлом, но они никогда не получали поддержки", – рассказал Euractiv Czechia Ладислав Штиха, представитель BIS.

По словам Штихи, разведывательные службы в Европе уже очень тесно сотрудничают на различных платформах. Он также подчеркнул, что национальная безопасность является сугубо национальной компетенцией и что функция разведывательного агентства ЕС была бы "очень проблематичной".

Напомним, спецслужбы Чехии продолжают считать Россию самой большой угрозой для безопасности страны.