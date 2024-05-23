ЕС избавляется от газовой зависимости: что означают первые санкции против российского СПГ

В Євросоюзі наразі тривають активні обговорення 14-го пакета санкцій проти РФ.

Уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед інших покарань РФ розглядається обмеження, що стосується газу. Йдеться про можливість введення обмежень на перевалку в країнах Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ).

Від високопосадовців в ЄС часто звучить, що вони багато зробили за два роки, щоб стати енергетично незалежними від Росії. Але це не стосувалося СПГ, де в останні роки ситуація рухалася у протилежному напрямку. Як наслідок, Євросоюз лише збільшив свою залежність від Росії.

То чи вдасться Євросоюзу за таких умов добитися введення санкцій проти російського СПГ? Навіть таких, що стосуються лише його перевалки?

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Слабке місце Європи

Європейський Союз уже понад два роки уникав введення санкцій на російський СПГ, що дозволило суттєво збільшити його імпорт.

Як наслідок, європейські країни активно займаються перевалкою російського СПГ, допомагаючи Росії експортувати газ з проєкту "Ямал" до інших регіонів світу. Наразі Бельгія, Іспанія та Франція є країнами, які найбільше імпортують та перевалюють російський газ, що приносить значні прибутки російській економіці.

У 2024 році Росія поставила до Європи 4,89 млн т СПГ, або понад 16% від загального обсягу його поставок на континент, що становить 33,65 млн т, порівняно з 12,74% за перші чотири місяці 2023 року.

Франція, Іспанія та Бельгія були європейськими країнами, які прийняли найбільші обсяги СПГ у 2024 році.

Російський СПГ, відправлений до Іспанії, склав 32% від 1,56 млн т СПГ, імпортованого в країну у 2024 році. Частка російського СПГ у Бельгії склала 49%, а у Франції — 27%.

Натомість останніми місяцями в ЄС активно обговорюють новий санкційний пакет, який включає часткову заборону на російський СПГ. Очікується, що цей пакет буде ухвалений у червні цього року.

Такий крок є необхідним, адже продовження співпраці з Росією у сфері СПГ фактично сприяє фінансуванню війни проти України.

За останні декілька місяців від лідерів країн ЄС прозвучали заяви про готовність зменшити або навіть повністю відмовитися від російського СПГ.

Так, 15 травня міністерка довкілля та енергетики Португалії Марія да Граса Карвалью заявила про підтримку намірів ЄС посилити санкції проти енергетичного сектора Росії через її вторгнення в Україну. Схожа заява пролунала і від міністра енергетики Італії Джильберто Пікетто Фратіна: "Зараз Італія в змозі навіть взагалі обходитися без російського газу", перед тим як Італія приймала кліматичні переговори міністрів "Групи семи" в Турині.

До списку країн, які підтримують скорочення залежності від російського СПГ, входять також Німеччина, Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія.

Аби 14-й пакет був прийнятий разом із забороною перевалки в європейських портах, це мають підтримати всі 27 країн Євросоюзу. Але оскільки є низка країн, які стали дуже залежними від Росії за останні два роки, остаточне рішення буде саме за ними.

Однією з таких кранів є Бельгія. І її приклад є досить показовим.

Вибір між прибутком і солідарністю

12 травня разом з організаціями у Бельгії Vredesactie, Bond Beter Leefmilieu та іншими Razom we Stand долучилася до Маршу проти російського газу, щоб привернути увагу громадськості, медіа та влади до цієї проблеми.

Одна з зупинок маршу була біля будівлі Міністерства енергетики Бельгії, де до учасників маршу вийшла Тінне ван дер Стратен, міністерка енергетики. Як людина, що тільки-но приїхала з України, я наголосила на ситуації, яка склалася в Україні зараз, та на тому, що Європа не зробила достатньо, щоб зупинити потік грошей до Росії через сектор СПГ. З цим вона погодилася, заявивши, що готова до спільного пошуку рішень разом з іншими країнами ЄС.

А вже 14 травня відбувся з'їзд власників акцій компанії Fluxys Belgium, яка імпортує російський газ та має довгостроковий договір на 20 років. За перші 11 місяців минулого року 50% СПГ, що прибув танкерами до західнофламандського порту Зебрюгге, надійшло з Росії.

Під час прямого спілкування проукраїнської громадськості з генеральним директором було порушено питання, чому компанія, заявляючи про підтримку України, продовжує співпрацювати з Росією, тим самим допомагаючи фінансувати війну.

Компанія заявила, що готова розірвати договір, але готова зробити це, лише не порушуючи бельгійське законодавство.

Однак наразі це неможливо.

Тож питання за владою Бельгії, чи готові вони бути дійсно солідарними з Україною та зупинити співпрацю з Росією щодо імпорту та перевалки СПГ.

Аналогічним чином дві інші європейські держави, Іспанія та Франція, також знаходяться в центрі обговорень щодо санкцій на російський СПГ.

Ці країни стикаються з дилемою вибору між продовженням дешевої співпраці з Росією та демонстрацією солідарності з Україною та іншими країнами ЄС. Іспанія та Франція є одними з найбільших імпортерів російського СПГ в Європі, що ставить їх у складну ситуацію під час обговорень нового санкційного пакета.

Станом на травень 2024 року Іспанія має одне з найбільш заповнених сховищ газу серед європейських країн — 82,62% від загального обсягу після зимового сезону. Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел досягло 50,8% у загальному національному енергобалансі.

Щодо Франції, то останні дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) свідчать про стрімке зростання імпорту російського СПГ до Франції, платежі за який лише за перші три місяці 2024 року склали 600 млн євро.

Франція стала найбільш швидкозростаючим споживачем російського СПГ в ЄС, випередивши всі інші країни ЄС за обсягами імпорту СПГ з Росії за цей період. І це при тому, що до повномасштабного російського вторгнення Франція мала інших постачальників, тож могла б їх змінити зараз.

Країни ЄС підривають будь-які спроби допомогти Україні, продовжуючи співпрацю з Росією та компенсуючи їй витрати на СПГ.

Припинити фінансування Росії означало би зробити значний внесок у здатність України захистити себе від російської агресії. До того ж продовження фінансової підтримки РФ не лише затягує війну, але й створює довгострокові економічні та безпекові ризики для Європи.

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Нещодавно в ЄС прийняли газовий пакет, який дозволяє вводити національні заборони на імпорт російського СПГ і створює сприятливу нормативно-правову базу для країн, яка дозволяє їм наполягати на більш жорстких заходах проти імпорту російських енергоносіїв.

Якщо країни Євросоюзу не заборонять імпорт СПГ з Росії, то бізнес продовжуватиме купувати все більше російського газу.

З січня до кінця квітня 2024 року ЄС збільшив імпорт російського СПГ на 18% в натуральному вираженні порівняно з аналогічним чотиримісячним періодом попереднього року.

Європейські країни повинні діяти рішуче, щоб скорочувати імпорт СПГ, не допускати перевалку та у найближчому майбутньому заборонити його повністю.

Лише так ми зможемо забезпечити підтримку України та продовжити рух до енергетичної незалежності.

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