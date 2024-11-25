Партия премьера Ирландии потеряла за две недели четверть поддержки и сползла на третье место

Партия премьер-министра Ирландии Саймона Харриса "Фине Гэл" скатилась на третье место после потери четверти поддержки менее чем за две недели.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos B&A для Irish Times, передает "Европейская правда".

Поддержка "Фине Гэл" упала до 19% с 25%, как показал опрос. Главный коалиционный партнер "Фине Гэл", партия "Фианна Файл", поднялась на два пункта, до 21%, в то время как оппозиционная партия "Шинн Фейн" поднялась на один пункт, до 20%.

Опрос состоялся после ряда ошибок, допущенных Харрисом во время предвыборной кампании, в частности когда он оборвал разговор с работницей сферы ухода, которая жаловалась на то, что проблемы сферы игнорируются. Эта видеозапись стала вирусной.

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Fine Gael leader Simon Harris was approached during a canvass this evening by a woman who says she is a carer, and who said she believes the Government has "done nothing for us" | follow live: https://t.co/eUoCK3Qb5Y pic.twitter.com/MXiN9b60Ke – RTÉ News (@rtenews) November 22, 2024

Опрос проводился со среды по субботу, поэтому не полностью учитывает инцидент, произошедший в пятницу вечером, за который Харрис был вынужден публично извиниться.

Две из трех основных партий должны будут объединиться, чтобы сформировать коалиционное правительство, но наиболее вероятными партнерами считаются "Фине Гэл" и "Фианна Файл", поскольку они обе пообещали управлять страной без "Шинн Фейн".

Другой опрос, проведенный в воскресенье, показал, что "Фине Гэл" упала на 4 пункта, до 22%, а "Фианна Файл" и "Шинн Фейн" получили по 20%.

Досрочные выборы в Ирландии состоятся 29 ноября.

Еще в октябре стало понятно, что выборы будут в ноябре или в начале декабря, поскольку премьер-министр заявил, что хочет проводить их в этом году, а не ждать приближения конца каденции в марте.

38-летний Харрис стремится сохранить 14-летнее пребывание у власти своей политсилы, "Фине Гэл", которую возглавил в апреле этого года – после неожиданной отставки премьера Лео Варадкара.