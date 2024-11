Партия премьера Ирландии потеряла за две недели четверть поддержки и сползла на третье место

Партия премьер-министра Ирландии Саймона Харриса "Фине Гэл" скатилась на третье место после потери четверти поддержки менее чем за две недели.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos B&A для Irish Times, передает "Европейская правда".

Поддержка "Фине Гэл" упала до 19% с 25%, как показал опрос. Главный коалиционный партнер "Фине Гэл", партия "Фианна Файл", поднялась на два пункта, до 21%, в то время как оппозиционная партия "Шинн Фейн" поднялась на один пункт, до 20%.

Опрос состоялся после ряда ошибок, допущенных Харрисом во время предвыборной кампании, в частности когда он оборвал разговор с работницей сферы ухода, которая жаловалась на то, что проблемы сферы игнорируются. Эта видеозапись стала вирусной.

Реклама:

Fine Gael leader Simon Harris was approached during a canvass this evening by a woman who says she is a carer, and who said she believes the Government has "done nothing for us" | follow live: https://t.co/eUoCK3Qb5Y pic.twitter.com/MXiN9b60Ke