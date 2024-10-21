В Ирландии будут досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подтвердил, что в стране состоятся досрочные всеобщие выборы – ориентировочно до конца 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

По словам Харриса, три коалиционные партии ирландского правительства намерены согласовать временной период для проведения выборов, чтобы парламент действующего созыва принял все необходимые законы, прежде всего бюджет на 2025 год.

Среди других законодательных инициатив он упомянул законопроект о финансах, который предусматривает снижение налогов, объявленное в проекте бюджета, а также установление новых целей в сфере жилищного строительства.

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"Я ожидаю, что выборы состоятся в 2024 году", – отметил премьер Ирландии.

Как отмечает The Irish Times, наиболее вероятными датами проведения всеобщих выборов в Ирландии считают 22 или 29 ноября, учитывая особенности принятия бюджетного законодательства.

Нынешняя правительственная коалиция, которая состоит из правоцентристской "Фине Гел", центристской "Фианна Файл" и "Зеленых", обсуждала вариант досрочных выборов, которые должны состояться до марта 2025 года.

Целью выборов должно было бы быть недопущение к власти левых националистов из "Шинн Фейн", которые в прошлом году существенно нарастили популярность. Но под давлением скандалов рейтинг политсилы заметно просел.

Правоцентристы из "Финэ Гэл" надеются улучшить свои позиции после смены руководства весной 2024 года: премьер-министр и лидер партии Лео Варадкар тогда объявил об отставке после неудачной попытки реформировать конституцию.