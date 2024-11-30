В Косово заявили о террористической атаке на ключевой канал, обвинили Сербию

Канал в Косово, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом, который премьер-министр назвал "террористической атакой" со стороны соседней Сербии.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в пятницу вблизи города Зубин-Поток на севере страны, примерно в 16 км от границы с Сербией, перекрыв поток воды, необходимой для систем охлаждения электростанций, и вызвав опасения, что большая часть страны может остаться без электроэнергии на выходных.

Премьер-министр Альбин Курти немедленно обвинил Сербию, назвав взрыв "террористическим актом", совершенным "профессионалами", работающими в "бандах" под руководством северного соседа и нацеленными на "критически важную инфраструктуру".

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Глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц заявила, что атака скопирована с методички российских атак на Украину.

"Новая атака скопирована с методички российских атак на ключевые объекты инфраструктуры в Украине. Мы просим всех международных партнеров надавить на президента Сербии Вучича, чтобы он немедленно прекратил организацию и разжигание конфликта в регионе", – написала она в X (Twitter).

Фарук Муйка, глава водоснабжающей компании Iber Lepenci, сообщил местному новостному порталу Kallxo, что взрывное устройство было брошено в канал и повредило стену.

Курти заявил на внеочередной пресс-конференции перед полуночью, что этим нападением была предпринята попытка поставить под угрозу поставки воды и электроэнергии в Косово.

Он призвал граждан "сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями" от государственных органов, которые, по его словам, "занимаются управлением ситуацией и улаживанием ущерба".

Вследствие повреждения канала Iber Lepenci, по словам Курти, многие районы Косово утром 30 ноября могут остаться без электричества, а некоторые города и часть столицы Приштины – без питьевой воды.

Курти заявил, что "не может быть другого адреса для обвинения в организации и организации нападения, кроме официального Белграда и криминальных структур во главе с Милланом Радойчичем", которые, по его словам, поддерживаются сербскими институциями и президентом Александаром Вучичем.

Он сообщил, что сразу после конференции встретится с командующим миротворческой миссии Организации Североатлантического договора (НАТО) в Косово KFOR, и что будет проведено внеочередное заседание Совета безопасности Косово.

Премьер Косово связал инцидент с вооруженным нападением на севере Косово более года назад. Ранее он возложил на Сербию ответственность за вооруженное нападение в деревне Баньска, что на севере страны, в сентябре 2023 года, назвав его попыткой аннексии со стороны Белграда.

Нападение произошло через несколько месяцев после того, как переговоры между Косово и Сербией по нормализации отношений при поддержке ЕС и США провалились. После этого двусторонние отношения только ухудшались.

Детали инцидента читайте в архивной статье "ЕвроПравды". Также советуем публикацию о косовско-сербских отношениях.