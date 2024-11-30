В Косово прошли аресты на фоне атаки на ключевой канал, питающий электростанции
В Косово полиция провела аресты после взрыва на канале, по которому подают воду на две главные электростанции страны.
Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".
Ранее Приштина назвала этот инцидент "террористическим актом" со стороны соседней Сербии.
"Полиция провела рейды. Есть аресты", – сказал Курти журналистам с места событий в районе Зубин Поток на севере страны.
Он также повторил утверждение о том, что за нападение ответственны элементы в Сербии.
Курти сказал, что сказал, что полиция нашла доказательства и что все причастные "предстанут перед судом".
Подробностей об арестах премьер Косово не привел. Очевидец рассказал Reuters, что видел, как специальные полицейские силы проводили рейды на севере Косово.
Как сообщалось, канал в Косово, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом, который премьер-министр назвал "террористической атакой" со стороны соседней Сербии.
В свою очередь Сербия отвергает обвинения в свою адрес со стороны Косово.