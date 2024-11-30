В Косово прошли аресты на фоне атаки на ключевой канал, питающий электростанции

В Косово полиция провела аресты после взрыва на канале, по которому подают воду на две главные электростанции страны.

Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Ранее Приштина назвала этот инцидент "террористическим актом" со стороны соседней Сербии.

"Полиция провела рейды. Есть аресты", – сказал Курти журналистам с места событий в районе Зубин Поток на севере страны.

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Он также повторил утверждение о том, что за нападение ответственны элементы в Сербии.

Курти сказал, что сказал, что полиция нашла доказательства и что все причастные "предстанут перед судом".

Подробностей об арестах премьер Косово не привел. Очевидец рассказал Reuters, что видел, как специальные полицейские силы проводили рейды на севере Косово.

Как сообщалось, канал в Косово, питающий две электростанции, которые производят большую часть электроэнергии в стране, был поврежден взрывом, который премьер-министр назвал "террористической атакой" со стороны соседней Сербии.

В свою очередь Сербия отвергает обвинения в свою адрес со стороны Косово.