МИД Грузии на фоне протестов жалуется на "иностранное вмешательство"

Грузинское Министерство иностранных дел заявило, что против страны осуществляются попытки вмешательства со стороны иностранных государств, а Тбилиси на самом деле не отказывалось от движения в ЕС.

Такое заявление внешнеполитическое ведомство Грузии распространило в воскресенье, 1 декабря, передает "Европейская правда".

Грузинский МИД осудил "давление на дипломатическую службу Грузии и призывы к саботажу", добавив, что "попытки иностранных государств вмешиваться в функционирование институтов суверенного государства неприемлемы".

Там не уточнили, что имеют в виду, но известно о как минимум нескольких отставках грузинских послов за последние дни.

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Ведомство также заверило, что Тбилиси не отказывается от евроинтеграционного курса и твердо настроено на "продолжение необратимого процесса европейской интеграции на основе Соглашения об ассоциации".

"Решение грузинского правительства не поднимать вопрос о переговорах с ЕС до 2028 года и отказаться от грантовой бюджетной поддержки ЕС не означает приостановления процесса европейской интеграции Грузии. Наоборот, оно направлено на предотвращение вредных спекуляций на этом вопросе", – объясняют там.

В Грузии третий день подряд продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что она отказывается вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Ранее топ-дипломат ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями "Грузинской мечте" в случае дальнейшего применения насилия против митингующих.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".