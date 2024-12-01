Грецию накрыл шторм "Бора", уже двое погибших

Два человека погибли в результате принесенным штормом "Бора" проливных дождей и штормового ветра, которые вызвали наводнения и разрушения по всей Греции в течение выходных.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Гибель людей произошла на греческом острове Лемнос, где наводнение повредило дороги и здания, а жителей попросили эвакуироваться из домов из-за опасений, что дамба может переполниться.

57-летний фермер, о гибели которого сообщалось ранее, утонул после того, как его смыло потоком воды, когда он пытался вытащить застрявший в потоке грязи автомобиль.

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Второй погибший – 70-летний мужчина из села Контиас на Лемносе: он погиб, когда упал, пытаясь расчистить свой дом

Кроме Лемноса, от шторма "Бора" существенно пострадал популярный туристический остров Греции Родос, где с субботы выпало более 30 см осадков.

Фото: Reuters

Из-за этого там ввели 24-часовой запрет на движение транспортных средств по дорожной сети, а глава Родоса Александрос Колядис обратился к греческому правительству с просьбой объявить на острове чрезвычайное положение.

Также сообщалось о повреждениях во втором по величине городе Греции Салониках на материковой части страны. А грузовое судно, пришвартованное в порту Салоник, отнесло сильным ветром, что привело к столкновению с другим грузовым судном.

Национальная метеорологическая служба Греции прогнозирует, что дожди и ветер, вызванные штормом "Бора", могут затронуть большую часть страны в ближайшие часы.

В прошлом месяце проливные дожди накрыли Испанию, в результате чего погибли более 220 человек.