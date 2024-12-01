Грецію накрив шторм "Бора", уже двоє загиблих

Двоє людей загинули внаслідок принесеним штормом "Бора" проливних дощів і штормового вітру, які спричинили повені та руйнування по всій Греції протягом вихідних.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Загибель людей сталася на грецькому острові Лемнос, де повінь пошкодила дороги і будівлі, а мешканців попросили евакуюватися з будинків через побоювання, що дамба може переповнитися.

57-річний фермер, про загибель якого повідомлялось раніше, потонув після того, як його змило потоком води, коли він намагався витягти застряглий у потоці багнюки автомобіль.

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Другий загиблий – 70-річний чоловік із села Контіас на Лемносі: він загинув, коли впав, намагаючись розчистити свій будинок

Окрім Лемноса, від шторму "Бора" суттєво постраждав популярний туристичний острів Греції Родос, де із суботи випало понад 30 см опадів.

Фото: Reuters

Через це там ввели 24-годинну заборону на рух транспортних засобів по дорожній мережі, а глава Родосу Александрос Колядіс звернувся до грецького уряду з проханням оголосити на острові надзвичайний стан.

Також повідомлялось про пошкодження в другому за величиною місті Греції Салоніках на материковій частині країни. А вантажне судно, пришвартоване в порту Салонік, віднесло сильним вітром, що призвело до зіткнення з іншим вантажним судном.

Національна метеорологічна служба Греції прогнозує, що дощі та вітер, спричинені штормом "Бора", можуть зачепити більшу частину країни в найближчі години.

Минулого місяця проливні дощі накрили Іспанію, в результаті чого загинули понад 220 людей.