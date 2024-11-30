Греческий остров внезапно накрыло наводнение: есть погибший

Греческий остров Лемнос в Эгейском море накрыло внезапное наводнение после сильных ливней, прошедших в ряде регионов страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель спасательной бригады сообщил, что тело 57-летнего мужчины было найдено рядом с его машиной.

"Он пытался вытащить свою машину из грязи и был сметен потоком воды в районе Контиас", – сказал он агентству Reuters.

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Спасательная бригада получила десятки вызовов, чтобы откачать воду из затопленных зданий на острове.

Служба гражданской обороны Греции предупредила граждан о сильных дождях, грозах и штормовых ветрах в центральной и северной Греции в течение выходных.

Напомним, в октябре Испанию накрыли мощные наводнения, которые только в регионе Валенсия унесли жизни более 200 человек. Регион после смертоносных наводнений попросил центральное правительство о 31 млрд евро помощи.

На прошлых выходных в Валенсии состоялась масштабная акция протеста из-за нехватки школ для обучения после смертоносных наводнений, участники также требовали отставки главы валенсийского правительства Карлеса Масона.