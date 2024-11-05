Валенсия после смертоносных наводнений просит 31 млрд евро помощи

Регион Валенсия просит центральное правительство Испании выделить средства на восстановление после наводнений, которые на прошлой неделе разрушили дома и унесли более 200 жизней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Правительство Валенсии согласилось попросить у Мадрида 31,4 млрд евро, заявил в понедельник вечером глава региона Карлос Масон. По его словам, пакет будет включать помощь на восстановление домов и закупку транспортных средств.

Валенсия все еще преодолевает последствия наводнений, которые унесли жизни более 200 человек, а еще сотни считаются пропавшими без вести. Шторм стал одним из самых сильных стихийных бедствий в Испании за всю ее историю.

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Региональное правительство не обновляло данные о количестве погибших с 1 ноября. Последняя цифра, предоставленная национальным правительством, составляет 217 человек, включая трех погибших в соседних регионах.

Спасательные работы продолжаются, и центральное правительство во главе с премьер-министром Педро Санчесом заявило, что еще слишком рано оценивать ущерб.

В субботу Санчес объявил о крупнейшем в Испании развертывании военных и сил безопасности в пострадавшем от наводнения регионе в мирное время.

Ожидается, что во вторник центральное правительство объявит о пакете финансовой помощи, который будет включать мораторий на уплату налога на прибыль для пострадавших от наводнения. Агентство по страхованию от стихийных бедствий также обрабатывает запросы на компенсацию от пострадавших, хотя оно не обнародовало никаких цифр.

Региональное правительство Валенсии уже пообещало выделить 250 млн евро помощи пострадавшим. Между тем фонд испанского миллиардера Амансио Ортеги в понедельник объявил о пожертвовании 100 млн евро.

В воскресенье жители наиболее пострадавшего городка Пайпорта забросали грязью премьер-министра Педро Санчеса, короля Фелипе VI и его жену королеву Летицию, которые приехали туда. Жители были недовольны реакцией властей на смертельную катастрофу.