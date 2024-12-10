В Австрии поднялся политический спор из-за 30 тысяч сирийцев, которые праздновали падение Асада

В Австрии празднование тысяч сирийских иммигрантов в центре Вены в связи с падением режима сирийского диктатора Башара аль-Асада спровоцировало политический спор относительно его законности.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

В связи с событиями в Сирии иммигранты в Вене анонсировали митинг, в котором заявили участие 3000 человек. В итоге на улицы Вены вышли около 30 тысяч сирийцев.

Отступление от анонсированного количества участников спровоцировало среди политиков спор, законна ли в таком случае акция, а ультраправая "Австрийская партия свободы" в связи с этим начала призывать к отставке министра внутренних дел.

Реклама:

Критика от "Австрийской партии свободы", как пишут, в значительной степени связана с запретом другой демонстрации в прошлую субботу, в которой партия была заинтересована, что объяснили интересом местного бизнеса и свободного трафика в центре. Глава партии в Вене возмутился, что пока "местных жителей запугивают штрафами и водометами за антиправительственный протест, толпе сирийцев позволяют беспрепятственно идти через центр Вены".

Полиция Вены отметила, что организаторы соблюли временной регламент, по которому о подобных мероприятиях нужно сообщать за 48 часов. Изначально митинг планировали как акцию солидарности с сирийскими повстанцами, но из-за темпов событий в Сирии она превратилась в массовые празднования падения режима Асада.

"Только из-за развития событий ожидаемое количество участников стремительно возросло в последний момент. Лицо, которое регистрировало акцию, несет ответственность за нее, но не понесет никаких последствий, если фактическое количество участников больше заявленного", – пояснила пресс-секретарь полиции Анна Гутт.

В полиции также пояснили, что в отличие от протеста, на запрет которого сетовала "Австрийская партия свободы", на этот раз событие планировалось на воскресенье и не должно было серьезно осложнить движение в центре столицы.

В целом демонстрация прошла мирно, однако не обошлось без серии инцидентов. В отношении 50 человек открыли административные производства за применение пиротехники и использование беспилотника. Одно уголовное обвинение касается нападения на журналиста.

Напомним, в связи с падением режима Асада в Сирии Австрия остановила рассмотрение заявок на убежище от сирийцев. Так же поступили многие другие европейские страны.

В Турции сотни сирийцев выстроились в очереди на границе в ожидании возвращения домой.