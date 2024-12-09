Австрия остановила рассмотрение заявок на убежище от сирийцев после падения режима Асада

Власти Австрии распорядились приостановить рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища после падения режима Башара Асада в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на австрийское МВД, информирует "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, соответствующее поручение главе МВД Герхарду Карнеру дал канцлер Карл Нехаммер.

"Канцлер Карл Нехаммер сегодня поручил министру внутренних дел Герхарду Карнеру приостановить рассмотрение всех текущих заявлений о предоставлении убежища сирийцам и пересмотреть все дела, в которых убежище было предоставлено", – говорится в заявлении МВД.

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В свою очередь Карнер отметил, что поручил МВД "подготовить программу упорядоченной репатриации и депортации в Сирию", не уточнив, как этого можно достичь.

Министерство также заявило, что приостанавливает программу воссоединения семей, по которой семьи беженцев могут присоединиться к ним.

Накануне Нехаммер заявил, что ситуация с безопасностью в Сирии должна быть переоценена, чтобы возобновить депортацию.

Сирийцы являются крупнейшей группой заявителей на получение убежища в Австрии: по состоянию на ноябрь этого года они подали 12 871 заявление.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев Германии заморозило прием заявлений от сирийцев о предоставлении убежища.

Кроме того, в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС после падения режима Башара Асада в Сирии предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.