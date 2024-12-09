В Турции сотни сирийцев выстроились в очереди на границе в ожидании возвращения домой

Сотни сирийских беженцев собрались в понедельник на двух пограничных переходах на юге Турции, ожидая возвращения домой после падения режима президента Башара Асада.

Об этом говорится в публикации AP, сообщает "Европейская правда".

Многие прибыли в пограничные пункты Чильвегозу и Ончупинар на рассвете. Некоторые разбили лагерь у пограничных барьеров.

AP

AP

На пограничном пункте Ончупинар 29-летний Мустафа Султан рассказал, что пересекает границу с Сирией, чтобы найти своего старшего брата, который находится в тюрьме в Дамаске во времена правления Асада.

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"Я не видел его 13 лет. Тюрьмы опустели, поэтому я собираюсь пойти посмотреть, жив ли он", – сказал он.

Турецкие власти не сообщили, сколько сирийцев вернулось в страну после падения Асада.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Австрия, Германия, а также Дания и Норвегия.