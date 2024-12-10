Нидерланды на полгода возобновили пограничный контроль для противодействия нелегальной миграции

Нидерланды на шесть месяцев возобновили пограничные проверки с целью противодействия нелегальной миграции.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Пограничные проверки возобновились с 9 декабря и распространяются на наземные границы и аэропорты, для которых усматривают повышенный риск нелегальной миграции или трансграничной преступности.

Министр по делам убежища и миграции Нидерландов Марджолин Фабер, которая является представительницей наиболее правой "Партии свободы" Герта Вилдерса, в связи с мерами посетила пункт пропуска на границе с Германией и отметила, что проверки имеют целью "уменьшить нелегальный наплыв мигрантов в Нидерланды".

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В то же время 46 мэров приграничных городков выразили недовольство нововведениями, отметив, что это грозит лишними проблемами местным жителям и бизнесу.

Нидерланды имеют всего 800 пунктов пересечения границы – от КПП на ключевых автодорогах до малых пунктов пропуска на лесных тропах.

Конкретные места проверок неизвестны, но вряд ли распространятся на большинство пунктов пропуска, поскольку на это физически не хватило бы сотрудников. В полиции говорят, что большинство людей, пересекающих границы Нидерландов, не заметят никаких изменений.

Королевская военная полиция Нидерландов (Marechaussee), отвечающая за пограничный контроль, всегда осуществляла выборочные проверки на границе. Как объясняют, возрастет лишь их количество, поскольку больше не будет применяться стандартное временное ограничение относительно того, сколько патруль может стоять в какой-то одной точке.

Однако министр Фабер уверяет, что меры "не являются символическими и точно будут иметь эффект".

Напомним, Нидерланды наряду с рядом других европейских стран останавливают рассмотрение заявок на получение убежища от граждан Сирии в связи с падением режима сирийского диктатора Башара аль-Асада.

В столице Австрии Вене свержение Асада праздновали на улицах 30 тысяч сирийцев вместо заявленных трех тысяч, что стало поводом для политических споров.

В Турции сотни сирийцев выстроились в очереди на границе в ожидании возвращения домой.