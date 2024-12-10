Посол ЕС в Грузии на фоне протестов встретился с главой МИД страны

В понедельник посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский ходил на встречу в МИД страны, которая прошла на фоне продолжающихся протестов за европейский курс Грузии и все более жесткой критики в адрес грузинских властей за их подавление.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили в МИД Грузии.

Посол Герчинский, как отмечают, выразил обеспокоенность текущими событиями в Грузии.

Со своей стороны министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили говорила о якобы важности дальнейшей евроинтеграции страны для грузинских властей и "важности отношений на основе взаимоуважения", а также сетовала на "политические спекуляции" относительно выборов в Грузии и резолюцию Европарламента, которая "способствует искусственному кризису в стране".

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Встреча посла ЕС с Бочоришвили сразу вызвала критику некоторых европейских политиков с аргументами, что это выглядит как слабость Евросоюза и легитимизация результатов выборов, пишет Formula News.

Так, глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон назвал встречу "позором" и призвал ЕС "просыпаться".

Вице-спикер Сейма Литвы Жигимантас Павилионис также отреагировал комментарием о "позоре".

Перед тем в понедельник посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.

Как известно, в Грузии уже больше недели продолжаются акции протеста после решения грузинских властей отложить вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

На выходных на традиционном месте протестов начали устанавливать новогоднюю елку, что сразу вызвало у многих ассоциации с "елкой" на Майдане во время Революции достоинства. Протестующие украсили елку флагами ЕС и Украины и портретами людей, пострадавших во время разгона протестов. Ночью коммунальщики сняли эти фото.